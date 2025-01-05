SUCCESSO PER IL TOMBOLONE DI INIZIO ANNO ORGANIZZATO DA ENOSIS PRESSO IL SALONE M. VIRGILLITO DI PATERNÒ

Un evento all’insegna dell’inclusione sociale, del divertimento e della condivisione: il Tombolone di inizio anno organizzato dall’associazione ENOSIS presso il salone M. Virgillito di Paternò ha regi...

Un evento all’insegna dell’inclusione sociale, del divertimento e della condivisione: il Tombolone di inizio anno organizzato dall’associazione ENOSIS presso il salone M. Virgillito di Paternò ha registrato una partecipazione straordinaria. Adulti, bambini e anziani si sono ritrovati per una serata ricca di gioia e di regali, resa possibile anche grazie al sostegno di numerosi sponsor.

L’iniziativa, curata nei minimi dettagli dai volontari di ENOSIS, aveva l’obiettivo di creare un momento di socializzazione e fratellanza per tutta la comunità. L’ambiente del salone, addobbato con grande cura, ha contribuito a immergere i partecipanti in un’atmosfera di festa e convivialità.

Durante la serata, animata e molto partecipata, la Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Paternò, guidata dalla Dott.ssa Cettina Garraffo, ha regalato momenti di gioia ai più piccoli distribuendo giocattoli a tutti i bambini presenti. Un gesto che ha ulteriormente arricchito un evento già denso di emozioni.

ENOSIS ha messo a disposizione numerosi premi per i vincitori delle varie tombolate, garantendo che nessuno andasse via a mani vuote. L’entusiasmo e la partecipazione dei presenti hanno dimostrato il successo di un’iniziativa che ha saputo coniugare allegria e inclusione.

Con questo evento, ENOSIS ha chiuso con grande entusiasmo il periodo natalizio, durante il quale è stata protagonista di numerosi progetti apprezzati da tutta la comunità. Il Tombolone di inizio anno è stato la ciliegina sulla torta di un percorso che ha consolidato il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il territorio, promuovendo valori di solidarietà e condivisione.