Successo per la Danza Aerea di e-Space Multisport di Paternò al "Festival della Danza Aerea Sicily Edition 2024"

La Sezione di Danza Aerea di e-Space Multisport di Paternò ha recentemente partecipato al prestigioso "Festival della Danza Aerea Sicily Edition 2024", ottenendo risultati straordinari considerando il breve periodo di allenamento.

Sotto la guida della Maestra Ariel Marino, i partecipanti hanno dimostrato un livello di preparazione impressionante, soprattutto considerando che si allenano da soli quattro mesi.

Nonostante questa breve esperienza, il team ha superato avversarie che si allenano da anni, provenienti da ogni angolo della Sicilia. La classifica finale ha visto Miriam Costa conquistare il terzo posto con la sua performance, seguita da Ester Carcagnolo al quarto posto, che ha stupito la giuria con la sua grinta e abilità.

Sofia Ligresti e Paola Sgró hanno consolidato il successo della sezione classificandosi rispettivamente al sesto posto.

Ariel Marino, la Maestra che ha plasmato il talento di questi giovani artisti, ha ricevuto elogi speciali dai coniugi Marletta, proprietari di e-Space Multisport di Paternò. "Siamo incredibilmente orgogliosi di Ariel e del lavoro straordinario che svolge con la nostra sezione di Danza Aerea", hanno dichiarato. "Il suo impegno, la sua dedizione e la sua passione sono fondamentali per il successo dei nostri allievi. È un vero punto di riferimento per e-Space, e non vediamo l'ora di vedere cosa riserverà il futuro per lei e per i suoi studenti."

Il successo della Sezione di Danza Aerea di e-Space Multisport di Paternò è un tributo al talento, alla dedizione e alla visione di Ariel Marino, che continua a ispirare i suoi allievi verso vette sempre più alte nell'arte della danza aerea.