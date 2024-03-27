SUCCESSO PER LE GINNASTE DELLA NEW VICTORY ALLA SECONDA PROVA REGIONALE DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI SILVER DI GINNASTICA RITMICA

Il 16 marzo 2024, a Messina, si è svolta la Seconda Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC, un momento cruciale per le agoniste della New Victory.Le atlete che hanno rappresentato fieram...

Il 16 marzo 2024, a Messina, si è svolta la Seconda Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC, un momento cruciale per le agoniste della New Victory.

Le atlete che hanno rappresentato fieramente la squadra nella categoria LC1 sono state Ludovica Signorello (categoria A3), Elvira Patania (categoria J2), e Agata Coluccio (categoria S3). Nel campionato LC2, la gara è stata affrontata con grinta da Nicoletta Marchese (categoria S3).

L'abilità, la dedizione e il duro lavoro delle ragazze hanno trovato conferma in pedana, grazie anche alla guida delle loro preparatrici, Claudia e Simona Alongi.

Il podio ha visto brillare le atlete della New Victory, portando a casa un oro meritato con Agata Coluccio, un argento con Ludovica Signorello e un bronzo con Nicoletta Marchese.

Nonostante qualche piccolo errore che ha compromesso il risultato, Elvira Patania ha dimostrato la sua determinazione piazzandosi a metà classifica tra le 24 partecipanti.

La Presidente Marta Milazzo non ha nascosto il suo orgoglio per questi risultati straordinari, che non solo danno lustro alla società, ma anche all'intera comunità di Paternò.