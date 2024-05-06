SUCCESSO PER L'INIZIATIVA "COLTIVIAMO SPERANZA PER DENISE" DI ENOSIS
Domenica 5 Maggio, Piazza Umberto si è trasformata in un luogo di speranza e generosità grazie all'evento organizzato dall'Associazione ENOSIS per sostenere Denise.
I membri dell'associazione hanno incontrato una grande folla di cittadini desiderosi di contribuire alla causa acquistando piantine.
Il Presidente di ENOSIS, Riccardo Longo, si è detto estremamente soddisfatto della risposta della comunità, evidenziando lo spirito generoso e umanitario dei partecipanti.
"La vita è fatta di piccoli gesti che arricchiscono il significato della nostra esistenza", ha commentato Longo, sottolineando l'importanza di unire le forze per salvare Denise.
L'evento ha dimostrato quanto sia potente la solidarietà e come insieme si possa fare la differenza nella vita di una persona.