SUI PANETTI DI DROGA LE FACCE DI HITLER E PUTIN, UNA 28ENNE ARRESTATA A PALERMO

Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Palermo una ragazza di 28 anni già nota alle forze dell'ordine e denunciato un giovane per lo stes...

Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Palermo una ragazza di 28 anni già nota alle forze dell'ordine e denunciato un giovane per lo stesso reato. L'arresto è scattato nell'ambito di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Borgo Vecchio.

In un magazzino nella disponibilità della donna nei pressi di via Rutelli i militari hanno trovato una serra indoor, attrezzata con lampada riscaldante e aspiratore d’aria. Dentro una cassetta in legno per vini sono stati scoperti 115 grammi di marijuana, in parte già confezionata, e 12 panetti di hashish per circa 1,2 chili, marchiati con le immagini di Hitler e una con quella del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Dopo la convalida dell'arresto il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, per svolgere l’attività illecita la donna si sarebbe avvalsa della collaborazione di un giovane, che è stato denunciato in stato di libertà.