SUL SITO INPS ARRIVA 'PENSAMI', IL SIMULATORE DI CALCOLO PER LA PENSIONE

Si chiama 'Pensami' - acronimo di 'Pensione a misura' - l'applicativo adesso disponibile sul sito dell'Inps: un servizio che - spiega l'istituto - "in linea con la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e sempre più vicini al cittadino" serve "per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico". Infatti grazie a 'Pensami' l’utente può visualizzare i possibili scenari pensionistici che gli si prospettano e quindi orientarsi tra le diverse possibilità legate alla sua particolare posizione.

L’applicativo si articola su tre livelli da percorrere in sequenza obbligata, che forniscono informazioni sulle prospettive di accesso alla pensione via via più approfondite a fronte di domande più specifiche.

Al primo livello, sulla base di poche e semplici domande, il servizio fornisce informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche alle quali il richiedente può accedere valorizzando tutta la contribuzione, con il dettaglio relativo al sistema di calcolo applicato.

Il secondo livello, indicando i periodi di contribuzione nelle diverse gestioni, fornisce la decorrenza teorica delle prestazioni contemplate nel primo livello, nonché le ulteriori prestazioni conseguibili a carico di ciascuna gestione. Il terzo livello consente di avvalersi di alcuni istituti che influiscono sul diritto e sul sistema di calcolo delle pensioni (ad esempio, servizio militare, valorizzazione della contribuzione accreditata presso le casse professionali, ecc.) e di visualizzarne gli effetti sui propri scenari pensionistici.

Durante tutto il percorso l’utente ha la possibilità di chiarire dubbi mediante apposite note informative e, se lo desidera, di approfondire gli istituti pensionistici mediante appositi link alle schede di prestazione presenti sul sito istituzionale www.inps.it.

Il servizio è stato progettato avvalendosi del confronto diretto con gli utenti fin dalle prime fasi della progettazione, in modo da garantire la massima facilità d’uso ed è stato aggiornato rispetto alle ultime novità legislative in materia di accesso alla pensione anticipata (ovvero 'opzione donna' e 'quota 102').

Il servizio 'Pensami' è raggiungibile senza necessità di registrazione all'indirizzo https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimScePen/ oppure dal sito internet www.inps.it cliccando su Prestazioni e servizi, poi su 'Servizi' e quindi su 'PensAMI - Simulatore scenari pensionistici'.