SUL TIR 25 KG DI HASHISH PRONTI PER L’USO, ARRESTATO CAMIONISTA AL CASELLO DI SAN GREGORIO

Venticinque chili di hashish che viaggiavano nascosti in un tir che trasportava pedane e bancali di legno sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania. L'autista, Filippo Lo Castro, di 5...

20 settembre 2018 10:14
Venticinque chili di hashish che viaggiavano nascosti in un tir che trasportava pedane e bancali di legno sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania. L'autista, Filippo Lo Castro, di 53 anni, che viaggiava insieme ad un catanese di 32 anni, è stato arrestato. La droga sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato al dettaglio circa 250 mila euro. E' avvenuto domenica scorsa ma è stato reso noto stamane. L'autoarticolato è stato controllato all'uscita del casello autostradale di San Gregorio con l'ausilio di un'unità cinofila. I militari hanno perquisito il mezzo pesante dopo i chiari segni di nervosismo che l'uomo ha mostrato sin dalle prime domande su provenienza e destinazione della merce. La droga, 49 panetti assicurati con nastro adesivo bianco, era in un borsone in un vano riservato alla custodia dei pallet. Informata la Procura, l'autista è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

