SUL TIR 25 KG DI HASHISH PRONTI PER L’USO, ARRESTATO CAMIONISTA AL CASELLO DI SAN GREGORIO

Venticinque chili di hashish che viaggiavano nascosti in un tir che trasportava pedane e bancali di legno sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania. L'autista, Filippo Lo Castro, di 5...

Venticinque chili di hashish che viaggiavano nascosti in un tir che trasportava pedane e bancali di legno sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania. L'autista, Filippo Lo Castro, di 53 anni, che viaggiava insieme ad un catanese di 32 anni, è stato arrestato. La droga sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato al dettaglio circa 250 mila euro. E' avvenuto domenica scorsa ma è stato reso noto stamane. L'autoarticolato è stato controllato all'uscita del casello autostradale di San Gregorio con l'ausilio di un'unità cinofila. I militari hanno perquisito il mezzo pesante dopo i chiari segni di nervosismo che l'uomo ha mostrato sin dalle prime domande su provenienza e destinazione della merce. La droga, 49 panetti assicurati con nastro adesivo bianco, era in un borsone in un vano riservato alla custodia dei pallet. Informata la Procura, l'autista è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.