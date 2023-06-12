SULLA TORRE MEDIASET LE SCRITTE «CIAO PAPÀ» E «GRAZIE SILVIO»
Le scritte «Ciao papà» e «Grazie Silvio» sostituiranno momentaneamente il logo di Mediaset sulla torre dell’antenna televisiva.Sulla grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televi...
Le scritte «Ciao papà» e «Grazie Silvio» sostituiranno momentaneamente il logo di Mediaset sulla torre dell’antenna televisiva.
Sulla grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese da ieri mattina infatti si alternano i due messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’ex premier e fondatore di Mediaset.
Non ci sarà invece la camera ardente per Silvio Berlusconi negli studi televisivi di Cologno Monzese, come era stato precedentemente annunciato.
Fino ai funerali, la salma di Silvio Berlusconi resterà a villa San Martino ad Arcore e per motivi di ordine pubblico l’ingresso sarà riservato esclusivamente ai familiari più stretti.