SUPERENALOTTO, CEDE IL TAGLIANDO VINCENTE A CHI ERA IN FILA DOPO DI LUI. «LA FORTUNA MI È PASSATA VICINO»

Nel giorno del Superenalotto dei record c’è chi la fortuna l’ha solo sfiorata. O meglio, l’ha vista passare da vicino e l’ha lasciata a chi gli faceva la fila dietro.

E’ successo in Puglia, nella tabaccheria “Impagnatiello” di Foggia, una delle storiche sale scommesse della città. Dove il giorno dopo la vittoria è festa e tutti si chiedono chi sia fortunato. Lo stesso titolare ipotizza che possa trattarsi anche di qualcuno di passaggio: «La Provincia è vicina». Ma c’è spazio anche per il rimpianto di chi ha rinunciato al proprio biglietto fortunato e lo ha regalato a chi gli era vicino.

«Avevo già giocato le mie carte – racconta il signor Francesco -, avevo già sperperato 10 euro con le mie. Mi sono detta: “Adesso devo buttare 5 euro su questo coupon?”. E non ci ho giocato. Era uno scemo. Molte volte li ho giocati e non ho vinto.

La fortuna spesso ti passa accanto e tu non la prendi».