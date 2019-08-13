SUPERENALOTTO, CENTRATO 6 DA RECORD: VINTI 209 MILIONI A LODI

Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46.La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Supers...

Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46.

La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il jackpot da 209 milioni è il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali.

L'ultimo 6 risale ad oltre un anno fa, quando - il 23 giugno 2018 - vennero vinti 51,3 milioni di euro attraverso un sistema giocato da 45 giocatori. Il record del jackpot più alto di sempre era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Tra un primato e l'altro sono passati 3.167 giorni, durante i quali il 6 è stato centrato 28 volte.