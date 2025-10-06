95047

SUPERESTRADA 121 – SETTIMANA CHE INIZIA CON L’ENNESIMO INCIDENTE: TRE AUTO COINVOLTE, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
06 ottobre 2025 08:27
News
Settimana che si apre con l’ennesimo incidente sulla superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo Piano Tavola e Motta Sant’Anastasia.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’impatto ha provocato notevoli disagi alla circolazione: il traffico risulta fortemente rallentato in direzione Catania, con lunghe code che si formano già a partire dallo svincolo Belpasso– Zona industriale

La circolazione, al momento, procede lentamente e si raccomanda massima prudenza a chi transita lungo la tratta.

