Il supermercato della droga era in viale dei Platani
In manette un 29enne paternese
A cura di Redazione
14 settembre 2016 12:25
95047.it LA NOTA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI:
Si era organizzato in ogni minimo dettaglio con la droga nascosta in un aiuola pronta ad essere ceduta ad uno stuolo di assuntori. Grazie all’attività info-investigativa dei militari del Nucleo Operativo si è messa la parola fine ad una delle piazze più redditizie della criminalità paternese, condotta dal pusher in Viale dei Platani, con il sequestro di circa 500 grammi di marijuana, suddivisa in 225 dosi, 30 grammi di hashish, suddivisa in 17 dosi, e 3 grammi di cocaina, suddivisa in 14 dosi.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza. Nel medesimo contesto operativo i militari hanno segnato alla Prefettura due giovani assuntori per l’uso personale di sostanze stupefacenti".