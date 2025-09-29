Superstrada 121, autobus fermo nei pressi di Motta Sant’Anastasia: lunghe code e disagi verso Catania

Lunedì di passione per gli automobilisti in transito lungo la superstrada 121. Nella mattinata di oggi, 29 settembre 2025, nonostante non si sia verificato alcun incidente, il traffico è andato in til...

Lunedì di passione per gli automobilisti in transito lungo la superstrada 121. Nella mattinata di oggi, 29 settembre 2025, nonostante non si sia verificato alcun incidente, il traffico è andato in tilt a causa di un autobus rimasto fermo ai bordi della carreggiata nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia/Misterbianco, in direzione Catania.

Il mezzo è rimasto bloccato per cause al momento non chiare: molto probabilmente si tratta di un guasto meccanico, ma non ci sono informazioni ufficiali su cosa abbia provocato l’arresto del veicolo.

La presenza dell’autobus sta provocando notevoli rallentamenti e lunghe code, che iniziano già dallo svincolo di Belpasso – zona industriale.

A peggiorare la situazione la presenza di automobilisti che, spinti dalla curiosità, rallentano ulteriormente il flusso veicolare, contribuendo ad aumentare i disagi per chi deve raggiungere Catania.

Al momento non si registrano conseguenze per la sicurezza stradale, ma i disagi per la circolazione risultano evidenti, con tempi di percorrenza notevolmente più lunghi rispetto alla norma.