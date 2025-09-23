Superstrada 121: camion in panne nei pressi della “salita di Misterbianco”, traffico in tilt verso Paternò
Forti disagi alla circolazione in questi minuti sulla superstrada 121 in direzione Paternò.
La causa non è un incidente, bensì un camion rimasto in panne nei pressi della cosiddetta “salita di Misterbianco”. Il mezzo pesante si trova fermo in corsia di marcia, costringendo gli automobilisti a proseguire soltanto attraverso la corsia di sorpasso.
La situazione sta generando pesanti rallentamenti, con code che iniziano già dallo svincolo di immissione proveniente dalla circonvallazione di Catania.
Non risultano feriti, ma la presenza del camion fermo in carreggiata continua a rappresentare un ostacolo significativo alla viabilità.