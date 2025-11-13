Superstrada 121, grossi disagi in direzione Paternò: code chilometriche per un incidente nei pressi di Piano Tavola

MISTERBIANCO / PATERNÒ – Pesanti disagi questo pomeriggio lungo la Superstrada 121 in direzione Paternò, dove un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Piano Tavola sta provocando rallentamen...

MISTERBIANCO / PATERNÒ – Pesanti disagi questo pomeriggio lungo la Superstrada 121 in direzione Paternò, dove un incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Piano Tavola sta provocando rallentamenti e blocchi del traffico.

Al momento non sono note le cause dell’incidente, né si hanno informazioni certe su eventuali feriti o sulla dinamica del sinistro. Sul posto stanno operando le autorità competenti, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Secondo le segnalazioni, si registrano code chilometriche che iniziano già nei pressi dello svincolo “Misterbianco Centro” e proseguono fino alla zona dell’incidente.

Il traffico congestionato sta provocando disagi anche nel centro abitato, in particolare lungo Corso Carlo Marx a Misterbianco, dove la circolazione risulta molto rallentata.

La situazione è in continuo aggiornamento e seguiranno ulteriori informazioni non appena disponibili.



