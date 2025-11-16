Superstrada 121, incidente nella notte nei pressi di Piano Tavola

Un incidente si è verificato nella notte, intorno all’una, lungo la Superstrada 121 in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.Secondo una prima ricostruzione — ancora in fase di...

Un incidente si è verificato nella notte, intorno all’una, lungo la Superstrada 121 in direzione Paternò, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

Secondo una prima ricostruzione — ancora in fase di definizione — il conducente di un’auto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail, terminando la sua corsa con la vettura che si è fermata nel senso contrario di marcia, riportando ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta. Dopo le prime medicazioni, il ferito è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non si conoscono né la prognosi né ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Presenti anche una pattuglia della Polizia Stradale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Il traffico ha registrato forti rallentamenti, con deviazioni temporanee, fino alla completa rimozione del veicolo incidentato.

Notizia in aggiornamento.