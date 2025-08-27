Superstrada 121, lunghe code in direzione Paternò per un mezzo in avaria

Paternò – 27 agosto 2025. Pomeriggio complicato per gli automobilisti che percorrono la superstrada 121 in direzione Paternò. Un mezzo si è improvvisamente fermato per un’avaria nei pressi dello svinc...

Paternò – 27 agosto 2025. Pomeriggio complicato per gli automobilisti che percorrono la superstrada 121 in direzione Paternò. Un mezzo si è improvvisamente fermato per un’avaria nei pressi dello svincolo Sieli, creando notevoli disagi alla circolazione.

La presenza del veicolo bloccato in corsia sta infatti causando lunghissime code e rallentamenti in tutto il tratto interessato. Molti automobilisti sono rimasti fermi per diversi minuti.

Fortunatamente non si tratta di un incidente e non si registrano feriti o conseguenze gravi, ma il disagio resta significativo soprattutto in queste ore di punta pomeridiane, quando il traffico sulla 121 è particolarmente intenso.

Il consiglio per chi deve mettersi in viaggio è quello di procedere con prudenza, mantenere la distanza di sicurezza ed eventualmente valutare percorsi alternativi per raggiungere la propria destinazione ed evitare di rimanere bloccati nel traffico.

La situazione rimane sotto osservazione: si attendono sviluppi sulla rimozione del mezzo guasto per poter ripristinare la regolare viabilità lungo la superstrada.