Superstrada 121, nuovo incidente: traffico in tilt verso Catania
Soliti disagi per automobilisti e pendolari che stanno percorrendo la SS121 nella mattinata di oggi, 31 ottobre 2025. Un ennesimo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anas...
Soliti disagi per automobilisti e pendolari che stanno percorrendo la SS121 nella mattinata di oggi, 31 ottobre 2025.
Un ennesimo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in direzione Catania, coinvolgendo un camion.
Il mezzo rimasto fermo– in particolare il camion in corsia di sorpasso – sta causando notevoli disagi e rallentamenti alla circolazione.
La coda risulta particolarmente lunga e, al momento, inizia già dallo svincolo di Piano Tavola – Belpasso.
Si raccomanda agli automobilisti massima prudenza e, ove possibile, di valutare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.