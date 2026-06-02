Superstrada 121, schianto vicino Valcorrente: fortunatamente nessun ferito grave

Scontro avvenuto oggi 2 giugno nei pressi dello svincolo Valcorrente. Soccorsi sul posto e lunghe code nel tratto interessato.

Incidente stradale intorno alle ore 12.45 di oggi, 2 giugno 2026, lungo la superstrada 121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.

Secondo le informazioni raccolte, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due automobili. A seguito del violento impatto, una delle vetture ha terminato la propria corsa in testacoda fermandosi di traverso sulla carreggiata, mentre l’altra auto ha riportato ingenti danni nella parte posteriore.

Nelle ore successive è emerso inoltre che all’interno di una delle vetture vi erano anche dei minori. Fortunatamente, nonostante il forte spavento e i danni ai mezzi coinvolti, non si registrano gravi conseguenze per le persone presenti a bordo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza.

L’incidente ha provocato rallentamenti e code in direzione Catania, con il traffico tornato progressivamente alla normalità intorno alle ore 15.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistr

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