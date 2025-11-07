Superstrada 284 chiusa in direzione Adrano per il recupero del mezzo incidentato: uscita obbligatoria a Paternò “Palazzo di Ferro”, lunghe code
La superstrada 284 è attualmente chiusa al traffico in direzione Adrano, subito prima dello svincolo di Paternò – Palazzo di Ferro.La chiusura si è resa necessaria per consentire, in totale sicurezza,...
La superstrada 284 è attualmente chiusa al traffico in direzione Adrano, subito prima dello svincolo di Paternò – Palazzo di Ferro.
La chiusura si è resa necessaria per consentire, in totale sicurezza, le operazioni di rimozione del camion coinvolto nel grave incidente avvenuto questa mattina.
Tutti i veicoli, inclusi i mezzi pesanti, sono obbligati a uscire allo svincolo “Palazzo di Ferro”, con forti disagi e rallentamenti anche all’ingresso della città di Paternò.
Le code si estendono fino allo svincolo Palazzolo e la circolazione resta difficoltosa pure all' interno del centro cittadino per il grande flusso di mezzi in entrata.
La situazione è in evoluzione: seguiranno aggiornamenti sull’avanzamento delle operazioni e sulla riapertura della carreggiata.