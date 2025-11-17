Superstrada 284, forti disagi nel territorio di Santa Maria di Licodia: traffico rallentato per lavori di ripristino del guardrail

Giornata di pesanti disagi lungo la Superstrada 284, nel tratto ricadente nel territorio di Santa Maria di Licodia, dove si sono formate lunghe code e rallentamenti significativi.Molti automobilisti,...

Molti automobilisti, vedendo il traffico fermo, hanno temuto un nuovo incidente. In realtà non si è verificato alcun sinistro: i rallentamenti sono dovuti ai lavori di ripristino del guardrail danneggiato durante l’incidente dei giorni scorsi, quando un camion si era ribaltato lungo la stessa arteria stradale.

Per consentire le operazioni in sicurezza, è stato istituito il traffico a senso alternato, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Gli operai e i mezzi di cantiere sono al lavoro per completare l’intervento nel più breve tempo possibile.

Si raccomanda prudenza e si invitano gli automobilisti a prevedere tempi di percorrenza più lunghi fino alla conclusione dei lavori.