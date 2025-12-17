Superstrada, cane investito e ferito: lunghe code verso Paternò

Un incidente si è verificato oggi, 17 dicembre 2025, intorno alle ore 13.20, lungo la superstrada, subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò, causando code e forti rallentamenti alla circ...

Un incidente si è verificato oggi, 17 dicembre 2025, intorno alle ore 13.20, lungo la superstrada, subito dopo lo svincolo Palazzolo in direzione Paternò, causando code e forti rallentamenti alla circolazione.

Secondo le prime informazioni, un cane di grossa taglia, che si trovava sulla carreggiata, sarebbe stato investito da un’autovettura. L’animale risulta gravemente ferito e si trova ai margini della strada.

Dopo l’impatto, una vettura si sarebbe fermata perché coinvolta nell’incidente, mentre un’altra auto si è arrestata per prestare assistenza al cane ferito. La presenza dei veicoli fermi sul bordo della carreggiata ha contribuito ai rallentamenti e alle lunghe code, con traffico a passo d’uomo nel tratto interessato.

Al momento dello scatto fotografico non risultavano presenti né le forze dell’ordine né i soccorsi, mentre non si segnalano feriti tra le persone.

La situazione è in costante evoluzione.

Si raccomanda massima prudenza agli automobilisti in transito