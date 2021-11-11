SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA A MISTERBIANCO, CODE (VIDEO)

SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA A MISTERBIANCO, TRAFFICO IN TILT (VIDEO)

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/11/YouCut_20211111_195000020-1.mp4

Una violenta bomba d'acqua è in corso nel nostro comprensorio.

Le previsioni meteo che annunciavano maltempo per la giornata di oggi non sono state smentite.

In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania.

La strada statale, specialmente nel tratto della via Comunità Economica Europea è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute.

La viabilità in entrambe le direzioni sta subendo notevoli rallentamenti

(servizio aggiornato alle 19.50)

A Biancavilla in viale dei Fiori si sono registrati ampi allagamenti, con automobilisti rimasti in panne o bloccati a causa dell’acqua alta che si è formata lungo la strada, è stato necessario l’intervento dei sommozzatori per liberare alcune persone che erano rimaste bloccate all’interno di alcune autovetture.

In base alle previsioni meteo per domani, venerdi 12 Novembre, si prevede ancora tempo incerto con allerta ARANCIONE per la zona del Catanase.