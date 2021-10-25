SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA, TRAFFICO IN TILT (VIDEO)
A cura di Redazione
25 ottobre 2021 15:24
Le previsioni meteo che annunciavano allerta arancione per la giornata di oggi non sono state smentite.
In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania.
La strada statale, specialmente nel tratto della via Comunità Economica Europea è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute.
La viabilità in entrambe le direzioni sta subendo notevoli rallentamenti
(servizio aggiornato alle 15.20)