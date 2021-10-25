95047

SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA, TRAFFICO IN TILT (VIDEO)

A cura di Redazione Redazione
25 ottobre 2021 15:24
Le previsioni meteo che annunciavano allerta arancione per la giornata di oggi non sono state smentite.

In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania.

La strada statale, specialmente nel tratto della via Comunità Economica Europea  è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute.

La viabilità in entrambe le direzioni sta subendo notevoli rallentamenti

(servizio aggiornato alle 15.20)

