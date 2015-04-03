Svaligiata macelleria: era stata inaugurata poche ore prima

E' accaduto in piazza Indipendenza nella notte tra mercoledì e giovedì

95047.it FLASH: Sono entrati notte tempo all'interno della macelleria di piazza Indipendenza: forzando l'entrata ed intrufolandosi dentro. Sono stati portati via insaccati e formaggi con un danno stimato in diverse migliaia di euro. La macelleria era stata aperta appena due giorni fa. E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì e, come scade sempre in casi analoghi, non vi sono testimonianze: né oculari né legate alla registrazione delle telecamere a circuito chiuso piazzate nella zona.