SVELATA STELE DEI BOMBARDAMENTI ALLA VILLA MONCADA

25 aprile 2017 08:40
Cronaca
Ieri pomeriggio è stata scoperta la nuova stele, il cui restauro è stato effettuato dal Vicariato, dedicata a monsignor Ravazzini, eroe della solidarietà, morto durante i bombardamenti mentre continuava ad assistere i malati nell'ospedale da campo allestito presso la Villa Moncada.

Presenti il vicario foraneo Padre Enzo Algeri, il vicario generale diocesi di Catania Mons. Salvatore Genchi  l 'Autorità civili e militari

L'evento coordinato dal cavalieri Francesco Tartareso, assieme ai suoi collaboratori

