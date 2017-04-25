SVELATA STELE DEI BOMBARDAMENTI ALLA VILLA MONCADA
A cura di Redazione
25 aprile 2017 08:40
Ieri pomeriggio è stata scoperta la nuova stele, il cui restauro è stato effettuato dal Vicariato, dedicata a monsignor Ravazzini, eroe della solidarietà, morto durante i bombardamenti mentre continuava ad assistere i malati nell'ospedale da campo allestito presso la Villa Moncada.
Presenti il vicario foraneo Padre Enzo Algeri, il vicario generale diocesi di Catania Mons. Salvatore Genchi l 'Autorità civili e militari
L'evento coordinato dal cavalieri Francesco Tartareso, assieme ai suoi collaboratori
