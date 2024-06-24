SVELATO IL MISTERO DELL'AVVISTAMENTO NEI CIELI DEL SUD ITALIA: ERA IL RILASCIO DI UN RAZZO DEI SATELLITI STARLINK
Nella serata di ieri, un fascio di luce accompagnato da un oggetto non identificato ha suscitato curiosità e stupore tra gli abitanti del Sud Italia.
Numerose fotografie e video sono stati condivisi sui social media da utenti sorpresi dal particolare avvistamento.
Dopo ore di speculazioni, si è finalmente scoperta la natura del fenomeno: si tratta del rilascio dei satelliti Starlink. Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti è stato lanciato un razzo contenente i satelliti Starlink da rilasciare in orbita.
Starlink è la rete internet satellitare creata dalla SpaceX di Elon Musk.
Questo progetto ambizioso prevede una costellazione di migliaia di piccoli satelliti che circondano la Terra, offrendo la possibilità di connettersi a Internet da qualsiasi luogo. Nel febbraio del 2023, Elon Musk ha lanciato ufficialmente questo servizio anche in Italia, ampliando ulteriormente la copertura globale della rete Starlink.
L'avvistamento di ieri, quindi, non era altro che la spettacolare vista dei satelliti Starlink che venivano posizionati in orbita, contribuendo così all'espansione della rete globale di connessione internet.