SVENTATO IL FURTO DEL BANCOMAT AL CREDITO SICILIANO DI TRECASTAGNI

La scorsa notte, intorno alla 04:00, a Trecastagni (CT), le pattuglie della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, ricevendo tramite centrale operativa la segnalazione d...

La scorsa notte, intorno alla 04:00, a Trecastagni (CT), le pattuglie della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale, ricevendo tramite centrale operativa la segnalazione di un tentativo di spaccata al Credito Siciliano di piazza Guglielmo Marconi 30, a sirene spiegate si sono recate sul posto mettendo in fuga i criminali (sono fuggiti a bordo di un SUV marca “Isuzu” risultato rubato a Roccalumera (ME) il 14 febbraio scorso).

I carabinieri dinanzi l’istituto di credito hanno rinvenuto e sequestrato un escavatore tipo “bobcat” ed un autocarro “Iveco” trafugati poche ore prima all’interno del deposito di una ditta edile di via Raffaello Sanzio a Gravina di Catania.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania per acquisire impronte e tracce utili alle indagini.