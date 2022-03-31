95047

Svezia: a inizio mese due bombardieri russi hanno violato lo spazio aereo portando armi nucleari

Gli aerei russi entrati il 2 marzo nello spazio aereo svedese erano dotati di armi nucleari. Lo riporta la Pravda europea citando il canale svedese Tv4.Due aerei d'attacco Su-24, accompagnati da due c...

A cura di Redazione Redazione
31 marzo 2022 18:30
Svezia: a inizio mese due bombardieri russi hanno violato lo spazio aereo portando armi nucleari -
Oltre 95047
Condividi

Gli aerei russi entrati il 2 marzo nello spazio aereo svedese erano dotati di armi nucleari. Lo riporta la Pravda europea citando il canale svedese Tv4.

Due aerei d'attacco Su-24, accompagnati da due caccia Su-27, decollati da una base aerea russa a Kaliningrad, secondo fonti di TV4 Nyheter, erano equipaggiati con armi nucleari.

Le forze armate svedesi non hanno voluto commentare se i due aerei d'attacco fossero equipaggiati con armi nucleari, ma ritengono che la violazione dello spazio aereo sia stata intenzionale. "La vediamo come un'azione consapevole", ha detto il comandante dell'aeronautica Karl-Johan Edström.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047