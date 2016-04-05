Svolta per WhatsApp, comincia a criptare chat e telefonate

Svolta di WhatsApp in chiave privacy e sicurezza Seguendo l’esempio di iMessage e di altre app di messaggistica, WhatsApp ha annunciato la compagnia annuncia che tutti i messaggi e le chiamate vocali...

Svolta di WhatsApp in chiave privacy e sicurezza Seguendo l’esempio di iMessage e di altre app di messaggistica, WhatsApp ha annunciato la compagnia annuncia che tutti i messaggi e le chiamate vocali che passeranno sulla sua piattaforma saranno automaticamente criptati end-to-end, ovvero visibili soltanto a chi sta dialogando e non a terzi o alla stessa WhatsApp, rendendo impossibile intercettare qualsiasi tipo di comunicazione.

Con questa novità, anche WhatsApp sposa la linea della sicurezza dei dati e della privacy, visto che la crittografia end-to-end impedisce di accedere alle comunicazioni effettuate con le app di messaggistica. In pratica, anche se un giudice richiederà di fornire le informazioni sulle comunicazioni di un indagato, WhatsApp sarà semplicemente impossibilitata a farlo.

Per una maggiore protezione, da oggi ogni messaggio inviato ha un proprio lucchetto e una propria chiave unici. Tutto questo avviene automaticamente: non c’è bisogno di attivare alcuna impostazione o creare chat segrete per proteggere i messaggi.

Anche le chat di gruppo e le chiamate vocali saranno criptate". "Le persone meritano sicurezza", sottolinea Koum, perché è la sicurezza che "ci permette di connetterci con chi amiamo". "Ci permette di comunicare informazioni sensibili con colleghi, amici o altri"

L’aggiornamento è avvenuto via OTA, quindi la funzione di crittografia sarà attivata a breve su tutti gli account.