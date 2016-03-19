Taccheggio a “Scarpe&Scarpe”: finiscono ai domiciliari

Il furto all’interno di Etnapolis

95047.it I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato, nella flagranza, due romeni, di 33 e 28 anni, entrambi residenti a Carini, in provincia di Palermo, per furto aggravato in concorso.

Ieri sera, grazie alla collaborazione tra il personale addetto alla sicurezza e l’Arma locale, i militari di pattuglia sono riusciti a bloccare i due ladri mentre tentavano di allontanarsi dal centro commerciale con delle borse di merce razziata poco prima dagli stand del negozio “Scarpe&Scarpe”. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. Gli arrestati, in attesa di giudizio, sono stati rimessi in libertà.