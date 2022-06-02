TAEKWONDO. 8 ATLETI DEL MAESTRO TONY MARLETTA TITOLARI NELLA SQUADRA SICILIA.

Sono in 8 gli atleti del Maestro Marletta di Paternò entrati di diritto in rappresentanza del Team Sicilia che parteciperà alla Coppa Italia 2022, evento che si svolge ogni anno a Roma presso gli impi...

Sono in 8 gli atleti del Maestro Marletta di Paternò entrati di diritto in rappresentanza del Team Sicilia che parteciperà alla Coppa Italia 2022, evento che si svolge ogni anno a Roma presso gli impianti del Foro italico, quest'anno le giornate dedicate saranno Lunedì 6 e Martedì 7 Giugno.

La Coppa Italia o meglio recentemente denominata "Olympic Dream Cup" è un Campionato nazionale nel quale si scontrano i migliori atleti provenienti da tutta la Nazione sotto il nome della propria Regione.

Il Direttore Tecnico Antonino Marletta recentemente nominato Commissario Tecnico Regionale Settore Combattimento per la Sicilia, insieme ad altri tre Tecnici guiderà la Squadra SICILIA al miglior risultato.

Gli atleti del Team Marletta scelti per rappresentare la SICILIA sono in otto:

Ludovica Grazioso -33kg

Rachele Befumo -37kg

Marika Virgillito -42kg

Asia Marletta -47kg

Giorgia Catena -59kg

Antonio Grasso -33kg

Salvatore Ciccia -41kg

Gaetano Virgillito -53kg

"I nostri atleti schierati dal Comitato Regionale Sicilia, dichiara il Maestro Marletta, sono plurimedagliati agli Europei, a molteplici Campionati Internazionali e ai recentissimi Campionati Nazionali, sono fiducioso delle loro capacità e serietà".