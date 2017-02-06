TAEKWONDO, ALTRI SUCCESSI PER IL CENTRO MARLETTA

Sette vittorie ai campionati Interregionali di Taekwondo svolti a Pentone

Questo week end si sono svolti in a Pentone (CZ) Calabria, i campionati Interregionali di Taekwondo categorie 2011-2005 Esordienti e Cadetti B (tra i 5 e 11 anni) organizzati in maniera eccellente dal Comitato Regionale FITA CALABRIA

Dopo il successo dello scorso fine settimana al campionato internazionale ,il team di Tony Marletta si posiziona sul gradino più alto del podio classificandosi prima in assoluto

7 ORO e 3 ARGENTO ,di seguito elencati i risultati:

ORO Asia Marletta

ORO Chiara Palumbo

ORO Rachele Befumo

ORO Marika Virgillito

ORO Virgillito Gaetano

ORO Maurici Michael

ORO Francesco Befumo

ARGENTO Michael Peci

ARGENTO Ludovica Grazioso

ARGENTO Matteo Imbrogiano

Buona la prestazione di Giuseppe Russo che per un punto non accede alla semifinale.

Il centro paternese si conferma fabbrica di talenti e riferimento sportivo di settore per la provincia catanese.

L'atleta Virgillito Marika premiata come migliore atleta della competizione.