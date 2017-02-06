TAEKWONDO, ALTRI SUCCESSI PER IL CENTRO MARLETTA
Sette vittorie ai campionati Interregionali di Taekwondo svolti a Pentone
Questo week end si sono svolti in a Pentone (CZ) Calabria, i campionati Interregionali di Taekwondo categorie 2011-2005 Esordienti e Cadetti B (tra i 5 e 11 anni) organizzati in maniera eccellente dal Comitato Regionale FITA CALABRIA
Dopo il successo dello scorso fine settimana al campionato internazionale ,il team di Tony Marletta si posiziona sul gradino più alto del podio classificandosi prima in assoluto
7 ORO e 3 ARGENTO ,di seguito elencati i risultati:
ORO Asia Marletta
ORO Chiara Palumbo
ORO Rachele Befumo
ORO Marika Virgillito
ORO Virgillito Gaetano
ORO Maurici Michael
ORO Francesco Befumo
ARGENTO Michael Peci
ARGENTO Ludovica Grazioso
ARGENTO Matteo Imbrogiano
Buona la prestazione di Giuseppe Russo che per un punto non accede alla semifinale.
Il centro paternese si conferma fabbrica di talenti e riferimento sportivo di settore per la provincia catanese.
L'atleta Virgillito Marika premiata come migliore atleta della competizione.