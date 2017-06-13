TAEKWONDO, ALTRI SUCCESSI PER IL CENTRO MARLETTA

Nel weekend del 11 e 12 Giugno 2017 si è svolto a Roma il Torneo Internazionale Kim & liù 2017 organizzato dalla FITA - Federazione Italiana Taekwondo,presenti 1350 atleti, 205 squadre e 5 Nazioni...

