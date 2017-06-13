TAEKWONDO, ALTRI SUCCESSI PER IL CENTRO MARLETTA
Nel weekend del 11 e 12 Giugno 2017 si è svolto a Roma il Torneo Internazionale Kim & liù 2017 organizzato dalla FITA - Federazione Italiana Taekwondo,presenti 1350 atleti, 205 squadre e 5 Nazioni.
Il Centro Taekwondo Marletta di Paternò diretto dal giovane Tecnico Tony Marletta riesce a conquistare ben 10 Medaglie su 12 atleti nella competizione più importante d'Italia riservata ai più piccoli,di seguito il medagliere completo:
6 ORO,3 ARGENTO e 1 BRONZO.
ORO
Virgillito Marika:48-18,59-6,37-3,49-10
Gemmellaro Antonino:22-12,18-6,26-21,31-10,30-7
Virgillito Gaetano: 36-0,53-28,45- 8,49-12,41-1.
Maurici Michael : 65-6,57-7,23-18
Imbrogiano Matteo:54-4,14-8.
Rachele Befumo:30-19.
ARGENTO
Peci Christian:31-1,30-7,25-24,31-5,GP37-37
Francesco Borzì:39-0,25-8,12-54,39-15,10- 30
Michael Peci:22-28.
BRONZO
Francesco Befumo:25-6,40-27,20-22
"Ci riteniamo molto soddifatti del risultato conseguito al Campionato piu atteso della stagione sportiva,insegnando loro lo spirito di sacrificio,impostando il giusto allenamento e collaborando con le famiglie si raggiungono risultati di alto livello come questo,siamo riusciti a battere atleti delle società più titolate d'Italia con grandi vantaggi,aspettiamo solo che crescano."