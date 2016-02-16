Taekwondo, altro successo per il Centro Marletta

Quattro vittorie e due terzi posti ai Regionali di Barcellona Pozzo di Gotto

95047.it Altra bella affermazione per il Centro Marletta di Taekwondo: questa volta ai campionati regionali di Barcellona Pozzo di Gotto. Questi i risultati:

CAMPIONATO REGIONALE CADETTI:

5 atleti e altrettante medaglie: 4 Ori (turno agonisti) e 2 due Bronzi (test)

ORO: Pennisi Aurelio 15-0 (ko) 10-5, 22-6 (ko)

ORO: Giorgia Catena 22-8 (ko)15-0(ko)19-4(ko)

ORO: Chiara Palumbo 15-2 (ko)

BRONZO: Alfio Bindí 29-5 (ko) perde 17-10.

BRONZO: Gabriele Rau 10-5.

Infine, Federico Palumbo (16 anni) -68 kg si è imposto in finale per 33-16. Con soli 5 atleti la società paternese è giunta seconda nella classifica generale su 41 partecipanti dalla Sicilia e Calabria.

Taekwondo