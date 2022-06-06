TAEKWONDO, I PICCOLI ATLETI DEL MAESTRO TONY MARLETTA TRIONFANO A ROMA.

Si è concluso Domenica 5 Giugno il “Torneo Nazionale Kim e Liù Italy Open 2022”, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo.All’interno del Foro Italico a Roma, si sono scontrati fino all’ultimo...

Si è concluso Domenica 5 Giugno il “Torneo Nazionale Kim e Liù Italy Open 2022”, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo.

All’interno del Foro Italico a Roma, si sono scontrati fino all’ultimo colpo circa 1000 atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

Ottimi risultati per il Team TAEKWONDO MARLETTA, la Squadra Campione d'Italia e d’Europa guidata dal Maestro Tony Marletta non si smentisce, dimostrando il proprio potenziale conquistando ben 6 medaglie di cui 3 ORO 2 ARGENTO e 1 BRONZO.

ORO SIMONE CICCIA 9 anni -27KG (6 incontri vinti)

ORO CLOE MARLETTA 8 anni -30KG (5 incontri vinti)

ORO GINEVRA GRAZIOSO 6 anni -20KG

(3 incontri vinti)

ARGENTO GIORGIA PENNISI 8 anni -41KG

(2 incontri vinti)

ARGENTO ANTONIO TESTA 7 anni -29KG

(3 incontri vinti)

BRONZO DANIELE ASERO 9 anni -27KG

(4 incontri vinti)

4° Posto per ELEANA MARLETTA Cadetti B che perde per soli due punti il secondo incontro 41 a 43 per giudizio arbitrale.

Buona la prima esperienza della nostra piccola Gloria Catena.

"Siamo soddisfatti dei nostri piccolissimi atleti presenti a questa competizione così vasta e impegnativa, gli atleti protagonisti di questa trasferta romana sono gli stessi che hanno fatto sì che alcune settimane fa la Squadra vincesse il titolo di "Squadra Campione Regionale categoria Bambini", lo sport è competizione e agonismo, lo sanno bene le famiglie che affidano i piccoli nelle nostre mani, da professionisti del settore riusciamo a prepararli per affrontare lo sport con le sue vittorie e le sue sconfitte, così com'è la vita, tra studio,lavoro e quotidianità, lo sport è agonismo, agonismo è sport, questo è un connubio imprescindibile su cui noi fondiamo il nostro Centro."