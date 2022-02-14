Taekwondo, Maestro Antonino Marletta nominato Commissario tecnico della Squadra Sicilia settore combattimento.
Il 175°consiglio Nazionale della FITA - Federazione Italiana Taekwondo ha delineato, nella riunione del 29 Gennaio 2022, la Squadra dei tecnici regionali per l’anno 2022.
Il Maestro Paternese, Antonino Marletta, Direttore Tecnico dell'omonima palestrara, laureato In Scienze delle attività motorie, in Scienze della Nutrizione ed in Scienze Osteopatiche, laureando in fisioterapia, Coach della Squadra Campione d'Europa Kids e International Coach level 2 della World Taekwondo è stato nominato dalla Federazione Italiana alla carica di Commissario Tecnico kids settore combattimento, settore nel quale il Maestro Marletta vanta un palmares di caratura internazionale.
Marletta avrà un ruolo di fondamentale importanza nella formazione del vivaio della nuova generazione di Atleti siciliani nel Comitato Regionale diretto dal Presidente Piero Cannizzo.