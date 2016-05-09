Taekwondo, mambassa di medaglie per il Centro Marletta
Agli interregionali svoltisi in Puglia
A cura di Redazione
09 maggio 2016 10:19
95047.it CAMPIONATO INTERREGIONALE PUGLIA 2016 svoltosi a Giovinazzo (in provincia di Bari). Il Centro TAEKWONDO MARLETTA di Paternò diretto dall'insegnante tecnico Tony Marletta ha portato a casa un risultato più che lusinghiero:
ORO: Asia Sofia Marletta -29 kg; Michael Peci -21 kg; Antonio Grasso -23 kg; Francesco Befumo -17 kg; Mattia Reitano -26 kg; Rachele Befumo -17 kg; Michael Maurici -23 kg; Gaetano Virgillito -24 kg; Chiara Palumbo -27 kg.
ARGENTO: Aurelio Pennisi -33 kg; Gabriele Rau -37 kg.
BRONZO: Giorgia Catena.
La “squadra” si è piazzata come seconda società classificata su 48. Ottimo test per l'imminente campionato internazionale di Roma.