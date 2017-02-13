TAEKWONDO, MAMBASSA DI MEDAGLIE PER IL CENTRO MARLETTA
ai campionati interregionale di Barcellona Pozzo di Gotto
PRIMA SOCIETÀ CLASSIFICATA AL CAMPIONATO INTERREGIONALE SICILIA 2017 su 52 squadre
Esordienti A-B e CADETTI B (prima giornata di gara):
15 ORO - 4 ARGENTO - 3 BRONZO
ORO ASIA MARLETTA
ORO CHIARA PALUMBO
ORO RACHELE BEFUMO
ORO. GIORGIA CATENA
ORO LUDOVICA GRAZIOSO
ORO BARBARA VENTURA
ORO MARIKA VIRGILLITO
ORO ANTONIO GRASSO
ORO FRANCESCO BORZÌ
ORO GAETANO.VIRGILLITO
ORO PECI MICHAEL
ORO SAMUELE ROMSIVALLE
ORO MICHAEL MAURICI
ORO ANTONINO GEMMELLARO
ORO GABRIELE RAU
ARGENTO FRANCESCO BEFUMO
ARGENTO BARBARA FINOCCHIARO
ARGENTO FRANCESCO PALUMBO
ARGENTO. SAVOCA CHRISTIAN
BRONZO MATTEO IMBROGIANO
BRONZO GIUSEPPE RUSSO
BRONZO DOROTEA STATELLI
Classifica società.
1- ASD CENTRO TAEKWONDO MARLETTA
2- ASD DREAM TEAM TAEKWONDO
3- ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA
4- ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO