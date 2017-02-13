95047

TAEKWONDO, MAMBASSA DI MEDAGLIE PER IL CENTRO MARLETTA

ai campionati interregionale di Barcellona Pozzo di Gotto

13 febbraio 2017 11:08
PRIMA SOCIETÀ CLASSIFICATA AL CAMPIONATO INTERREGIONALE SICILIA 2017 su 52 squadre
Esordienti A-B e CADETTI B (prima giornata di gara):

15 ORO - 4 ARGENTO - 3 BRONZO

ORO  ASIA MARLETTA
ORO  CHIARA PALUMBO
ORO  RACHELE BEFUMO
ORO. GIORGIA CATENA
ORO  LUDOVICA GRAZIOSO
ORO  BARBARA VENTURA
ORO  MARIKA VIRGILLITO
ORO  ANTONIO GRASSO
ORO  FRANCESCO BORZÌ
ORO  GAETANO.VIRGILLITO
ORO  PECI MICHAEL
ORO  SAMUELE ROMSIVALLE
ORO  MICHAEL MAURICI
ORO  ANTONINO GEMMELLARO
ORO  GABRIELE RAU

ARGENTO FRANCESCO BEFUMO
ARGENTO BARBARA FINOCCHIARO
ARGENTO FRANCESCO PALUMBO
ARGENTO. SAVOCA CHRISTIAN
BRONZO MATTEO IMBROGIANO
BRONZO GIUSEPPE RUSSO
BRONZO DOROTEA STATELLI
Classifica società.
1- ASD CENTRO TAEKWONDO MARLETTA
2- ASD DREAM TEAM TAEKWONDO
3- ASD FIGHTER TAEKWONDO SICILIA
4- ASD CHAMPIONS TAEKWONDO LO IACONO

