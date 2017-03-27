TAEKWONDO MARLETTA - Giorgia Catena tra i big del taekwondo italiano.

Si è svolto lo scorso week-end a Pesaro presso l'Adriatic Arena Il Campionato Nazionale Cadetti A 2017 (11-13 anni) organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo ,850 gli atleti provenienti da tutt...

Si è svolto lo scorso week-end a Pesaro presso l'Adriatic Arena Il Campionato Nazionale Cadetti A 2017 (11-13 anni) organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo ,850 gli atleti provenienti da tutta italia per aggiudicarsi un posto sull'ambito podio. Paternò grazie all'Associazione sportiva Centro Taekwondo Marletta non è nuova a risultati di prestigio,infatti il club diretto dal giovane Tony Marletta dopo i 4 ORI ai campionati italiani 2014 e 2015,ritorna da Pesaro con un'importante bronzo che vale oro,la piccola giorgia Catena classe 2005,alla sua prima esperienza nazionale cinture nere (classe A) supera il primo incontro per 34 a 5 e il secondo contro la validissima e favorita per la vittoria Ashley Baglivo detentrice del titolo nella -33 kg atleta della nazionale italiana di taekwondo ,la paternese Catena la supera vincendo 21 a 14,si ferma in semifinale contro l'atleta che vincerà la categoria

