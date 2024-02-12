TAEKWONDO MARLETTA, GRAZIOSO TRA LE BIG DELLE CINTURE NERE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI TORINO 2024.

[Nel cuore della competizione, il 11 Febbraio 2024, Ludovica Grazioso ha aggiunto un altro brillante risultato alla sua carriera nel Taekwondo, portando a casa il bronzo ai Campionati Italiani Cinture...

Originaria di Paternò, tredicenne, Ludovica si allena con dedizione oltre 15 ore a settimana presso il centro e-Space Multisport, uno dei gioielli sportivi della città. Qui, sotto la guida esperta del giovane Maestro Tony Marletta, ha perfezionato le sue abilità e si è preparata ad affrontare le sfide più impegnative sul tatami.

Il traguardo raggiunto a Torino è il risultato del duro lavoro e della passione, nonché del costante supporto del Maestro Marletta e della comunità sportiva di Paternò. Il Taekwondo Marletta, una fucina di talenti e una fonte di ispirazione per i giovani, continua a portare lustro alla città e a formare campioni di livello internazionale. Molte sono le richieste di entrare in squadra pervenute da atleti di altri club del comprensorio, il Team Marletta ha una visione concreta del futuro e degli obiettivi da portare a casa che attira solo i più coraggiosi e le famiglie lungimiranti che vogliono concretezza e professionalità.

Eleana Marletta, undicenne alla sua prima esperienza nazionale, è stata classificata quarta al torneo nazionale di combattimento nella specialità delle cinture rosse settore combattimento.

Ora, con il prossimo appuntamento a Perugia in vista, Ludovica, Eleana e tutto il Team paternese si preparano a dimostrare ancora una volta il loro valore sul tatami. Con il sostegno della loro città e il talento indiscusso dei loro atleti, il futuro dello sport a Paternò brilla di speranza e promessa.