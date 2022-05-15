TAEKWONDO MARLETTA, LA SECONDA GENERAZIONE DI ATLETI FA SOGNARE,PRIMA SQUADRA IN SICILIA.

Si sono svolti Sabato 14 Maggio 2022 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati Regionali di Taekwondo categoria Beginner e Children (6/9 anni)Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi ris...

Si sono svolti Sabato 14 Maggio 2022 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati Regionali di Taekwondo categoria Beginner e Children (6/9 anni)

Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 9 Medaglia su 9 Atleti partecipanti, conquistando ben 7 primi posti e due secondi posti ed il titolo di Prima Società di categoria al Campionato.

Il pluripremiatoTeam Paternese è diretto dal Presidente Dorotea Statelli nonché Nutrizionista della Squadra, da Tony Marletta, Direttore Tecnico del Centro Sportivo e da Francesco Pennisi, Assistente alla formazione del Settore Agonistico.

Alla loro prima competizione i nostri Atleti hanno portato alto il nome del Team che oltre ad essere Società Campione d'Europa a Febbraio 2022 ha vinto il titolo di Società Campione d'Italia cinture nere Cadetti 2022.

Le 9 Medaglia sono andate ai seguenti Atleti:

ORO - CLOE MARLETTA

ORO - SIMONE CICCIA

ORO - ANTONIO TESTA

ORO - FALL FALLOU

ORO - ROSARIO ABBATE

ORO - GLORIA CATENA

ORO - DANIELE ASERO

ARGENTO - GIORGIA PENNISI

ARGENTO - GINEVRA GRAZIOSO

"Un bottino pieno quello ottenuto a Barcellona Pozzo di Gotto questo weekend, resilienza è il termine giusto per definire ciò che abbiamo appena realizzato, questi bambini rappresentano il futuro e sono certo che tra di loro ci sono i futuri Campioni d'Italia e d'Europa.

La nostra seconda generazione di Atleti non ha sfigurato se paragonata alla prima che vanta campioni Nazionali e internazionali in carica.

Sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti per la fiducia datami."