TAEKWONDO MARLETTA, LA SECONDA GENERAZIONE DI ATLETI FA SOGNARE,PRIMA SQUADRA IN SICILIA.
Si sono svolti Sabato 14 Maggio 2022 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati Regionali di Taekwondo categoria Beginner e Children (6/9 anni)
Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 9 Medaglia su 9 Atleti partecipanti, conquistando ben 7 primi posti e due secondi posti ed il titolo di Prima Società di categoria al Campionato.
Il pluripremiatoTeam Paternese è diretto dal Presidente Dorotea Statelli nonché Nutrizionista della Squadra, da Tony Marletta, Direttore Tecnico del Centro Sportivo e da Francesco Pennisi, Assistente alla formazione del Settore Agonistico.
Alla loro prima competizione i nostri Atleti hanno portato alto il nome del Team che oltre ad essere Società Campione d'Europa a Febbraio 2022 ha vinto il titolo di Società Campione d'Italia cinture nere Cadetti 2022.
Le 9 Medaglia sono andate ai seguenti Atleti:
ORO - CLOE MARLETTA
ORO - SIMONE CICCIA
ORO - ANTONIO TESTA
ORO - FALL FALLOU
ORO - ROSARIO ABBATE
ORO - GLORIA CATENA
ORO - DANIELE ASERO
ARGENTO - GIORGIA PENNISI
ARGENTO - GINEVRA GRAZIOSO
"Un bottino pieno quello ottenuto a Barcellona Pozzo di Gotto questo weekend, resilienza è il termine giusto per definire ciò che abbiamo appena realizzato, questi bambini rappresentano il futuro e sono certo che tra di loro ci sono i futuri Campioni d'Italia e d'Europa.
La nostra seconda generazione di Atleti non ha sfigurato se paragonata alla prima che vanta campioni Nazionali e internazionali in carica.
Sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti per la fiducia datami."