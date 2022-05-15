95047

TAEKWONDO MARLETTA, LA SECONDA GENERAZIONE DI ATLETI FA SOGNARE,PRIMA SQUADRA IN SICILIA.

Si sono svolti Sabato 14 Maggio 2022 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati Regionali di Taekwondo categoria Beginner e Children (6/9 anni)Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi ris...

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2022 09:58
TAEKWONDO MARLETTA, LA SECONDA GENERAZIONE DI ATLETI FA SOGNARE,PRIMA SQUADRA IN SICILIA. -
News
Sport
Condividi

Si sono svolti Sabato 14 Maggio 2022 a Barcellona Pozzo di Gotto, i Campionati Regionali di Taekwondo categoria Beginner e Children (6/9 anni)

Gli atleti del Maestro Marletta hanno raggiunto ottimi risultati, con un bottino finale di ben 9 Medaglia su 9 Atleti partecipanti, conquistando ben 7 primi posti e due  secondi  posti  ed il titolo di Prima Società di categoria al Campionato.

Il pluripremiatoTeam Paternese è diretto dal Presidente Dorotea Statelli nonché Nutrizionista della Squadra, da Tony Marletta, Direttore Tecnico del Centro Sportivo e da Francesco Pennisi, Assistente alla formazione del Settore Agonistico.

Alla loro prima competizione i nostri Atleti hanno portato alto il nome del Team che oltre ad essere Società Campione d'Europa a Febbraio 2022 ha vinto il titolo di Società Campione d'Italia cinture nere Cadetti 2022.

Le 9 Medaglia sono andate ai seguenti Atleti:

ORO - CLOE MARLETTA
ORO - SIMONE CICCIA
ORO - ANTONIO TESTA
ORO - FALL FALLOU
ORO - ROSARIO ABBATE
ORO - GLORIA CATENA
ORO - DANIELE ASERO
ARGENTO - GIORGIA PENNISI
ARGENTO - GINEVRA GRAZIOSO

"Un bottino pieno quello ottenuto a Barcellona Pozzo di Gotto questo weekend, resilienza è il termine giusto per definire ciò che abbiamo appena realizzato, questi bambini rappresentano il futuro e sono certo che tra di loro ci sono i futuri Campioni d'Italia e d'Europa.

La nostra seconda generazione di Atleti non ha sfigurato se paragonata alla prima che vanta campioni Nazionali e internazionali in carica.
Sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti per la fiducia datami."

TAEKWONDO MARLETTA, LA SECONDA GENERAZIONE DI ATLETI FA SOGNARE,PRIMA SQUADRA IN SICILIA.
TAEKWONDO MARLETTA, LA SECONDA GENERAZIONE DI ATLETI FA SOGNARE,PRIMA SQUADRA IN SICILIA.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047