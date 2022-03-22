TAEKWONDO MARLETTA; LUDOVICA GRAZIOSO È LA NUOVA CAMPIONESSA D'ITALIA 2022, BRONZO PER BEFUMO FRANCESCO.

Ludovica Grazioso, undicenne paternese,atleta del Maestro Tony Marletta vince la medaglia d’Oro al Campionato Italiano Cinture Rosse 2022Domenica 20 Marzo a Bari nella cornice del Palaflorio Ludovica...

Ludovica Grazioso, undicenne paternese,atleta del Maestro Tony Marletta vince la medaglia d’Oro al Campionato Italiano Cinture Rosse 2022

Domenica 20 Marzo a Bari nella cornice del Palaflorio Ludovica diventa la nuova CAMPIONESSA d'Italia Cinture rosse ,nella categoria Cadetti -33 kg, andando così a fiancheggiare i compagni vincitori alcune settimane fa di tre medaglie d'oro ed un Bronzo dai Campionati Italiani Cinture Nere.

Grazioso supera in maniera netta gli avversari davanti a lei.

In semifinale la Paternese Grazioso si scontra con Michela Donnarumma del Team

A.S.D. Bentis vincendo 46 a 20 per superiorità tecnica invece in finale combatterà con Martina Giangrande del Team A.S.D KIM YU SIN Palo del Colle trionfando con un netto 50 a 30 laureandosi così Campionessa d'Italia Cadetti Cinture Rosse 2022.

Francesco Befumo -33 kg , ottiene una meritatissima Medaglia di Bronzo, riuscendo a realizzare una buona performance globale,

Vince la fase eliminatoria contro Emanuele Gancitano del team a.s.d.taekwondo2000 per 22 a 2; ai quarti contro Vincenzo Dilluvio A.S.D. Scuola Taekwondo Angileri vincendo per 27 a 25, in semifinale perde 20 a 25, è comunque un Bronzo nazionale combattuto per tre incontri.

"Abbiamo creato un sistema che genera risultati importanti, qualche tempo fa ci hanno definito "Fabbrica di Campioni" e devo dire che non si sbagliano, creiamo risultati con cadenza regolare, la nostra Squadra diventata già miglior Club d'Europa nella classe Kids e Squadra Campione d'Italia Cadetti cinture nere 2022 un mese fa a Genova.

Siamo l'unica realtà sportiva Paternese nella storia ad aver mai raggiunto risultati di questo calibro, inoltre la nostra Squadra vanta oltre 700 medaglie d'oro vinte nei nostri 10 anni di attività tra cui 5 medaglie d'oro ai Campionati Europei, pertanto posso affermare con assoluta fermezza quanto detto e aggiungo che siamo molto felici di lavorare sul territorio Paternese, fatto di bella gente con un importante approccio allo sport, la nostra Mission è quella di scoprire i nuovi talenti e portarli ai vertici dello sport internazionale".