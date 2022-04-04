TAEKWONDO MARLETTA; MARIKA VIRGILLITO È LA NUOVA CAMPIONESSA D’ITALIA JUNIORES CINTURE NERE 2022

Marika Virgillito, quattordicenne paternese, atleta del Maestro Tony Marletta vince la medaglia d’Oro al Campionato Italiano Cinture Cinture Nere Junior 2022 organizzato dalla Federazione Italiana Tae...

Marika Virgillito, quattordicenne paternese, atleta del Maestro Tony Marletta vince la medaglia d’Oro al Campionato Italiano Cinture Cinture Nere Junior 2022 organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo.

Sabato 2 e Domenica 3 Aprile a Fondi (LT) Marika Virgillito diventa la nuova Campionessa d’Italia Cinture Nere Junior 2022 ,nella categoria Cadetti -42 kg, andando così a fiancheggiare i compagni vincitori alcune settimane fa portando a quota 5 medaglie d’oro e 3 di Bronzo le Medaglie vinte ai Campionati Italiani 2022.

Virgillito supera in maniera netta gli avversari davanti a lei.

In semifinale la Paternese Virgillito si scontra con Martina Mastrocinque del Centro TKD Di Lauro (Puglia) vincendo 27 a 7 per superiorità tecnica, invece in finale combatterà con Matilde Puggioni del Team

Asd Taekwondo Olmedo (Sardegna) trionfando 29 a 2 laureandosi così Campionessa d’Italia Junior Cinture Nere 2022.

"Ennesima medaglia d'oro ai livelli più alti del Taekwondo Nazionale, ulteriori conferme che concretizzano il lavoro svolto nel nostro Centro Sportivo di Paternó.

Il lavoro in team con il Presidente della Società Sportiva, la Dott.ssa Dorotea Statelli, Nutrizionista, ci sta permettendo di raggiungere performance ottimali.

Nelle ultime 5 settimane la nostra Squadra ha raggiunto risultati da sogno totalizzando ben 5 Medaglie d'Oro e 3 Medaglie di Bronzo vinte ai Campionati Nazionali 2022.

Marika Virgillito già Campionessa d'Europa, quest'anno è al suo debutto nella nuova classe d'età, il nostro gruppo continua a primeggiare con un risultato che fa ben sperare nel futuro sportivo della nostra Paternò e dell'intero hinterland che tramite la nostra Squadra continua a portare alto il nome della Città come mai è stato fatto prima di adesso.

Tramite i successi stiamo invogliando sempre più giovani e giovanissimi a frequentare la nostra ormai rinomata Scuola di Formazione Agonistica.

Iniziando dall'avviamento al Taekwondo riusciamo a formare grandi campioni, il segreto sta nelle famiglie, sono loro a sapere cosa vogliono per i propri figli, il collante tra Maestro e Atleta, l'importante è non sottovalutare o sminuire mai le capacità dei propri figli, indirizzandoli in Centri sportivi con personale altamente qualificato con esperienza nell'agonismo di alto livello.

Tramite la serietà e competenza del nostro sistema la nostra Società Sportiva è Squadra Campione d'Europa (Valencia,Spagna 2018) e d'Italia nei Cadetti Cinture Nere (Genova 2022) il percorso agonistico di qualità diventa una certezza. Porte aperte per tutti gli aspiranti Campioni che il nostro territorio possiede".

Nella foto:

• Antonino Marletta

Direttore Tecnico

• Marika Virgillito Campionessa d'Italia

Junior 2022

• Angelo Cito

Presidente Federazione Italiana Taekwondo