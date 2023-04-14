TAEKWONDO MARLETTA, PATERNÒ AL PRIMO POSTO CON 5 ATLETI DEL MAESTRO TONY MARLETTA TITOLARI DELLA SQUADRA SICILIA

Sono in 5 gli atleti del Maestro Marletta di Paternò entrati di diritto a seguito di una rigida selezione in rappresentanza nel Team Sicilia che parteciperà alla Coppa Italia 2023, Campionato nazional...

Sono in 5 gli atleti del Maestro Marletta di Paternò entrati di diritto a seguito di una rigida selezione in rappresentanza nel Team Sicilia che parteciperà alla Coppa Italia 2023, Campionato nazionale a Squadre regionali, evento che si svolge ogni anno a Roma presso gli impianti del Foro italico, quest’anno le giornate dedicate si svolgeranno il 12 e il 13 Giugno 2023.

La Coppa Italia o meglio recentemente denominata “Olympic Dream Cup” è un Campionato Nazionale nel quale si scontrano i migliori atleti provenienti da tutta la Nazione sotto il nome della propria Regione.

Il Maestro Antonino Marletta nelle vesti di Commissario Tecnico Regionale e selezionatore Settore Combattimento per la Sicilia, insieme ad altri tre Tecnici guiderà la Squadra SICILIA al miglior risultato.

Gli atleti del Team Marletta scelti per rappresentare la SICILIA sono in Cinque:

Grazioso Ludovica -37 kg

Befumo Rachele -41 kg

Marletta Asia Sofia -59 kg

Grasso Antonio -37 kg

Maurici Michael -53 kg

“Per l'ennesima volta la nostra squadra paternese dimostra con la concretezza dei risultati le proprie capacità, i nostri atleti schierati dal Comitato Regionale Sicilia , dichiara il Maestro Marletta, sono plurimedagliati agli europei Kids, a molteplici Campionati Internazionali e ai recentissimi Campionati Nazionali, siamo fiduciosi delle loro capacità e serietà."