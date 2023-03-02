TAEKWONDO MARLETTA, SI CONFERMA AI VERTICI DEL TAEKWONDO NAZIONALE
Si sono svolti a Bari, in Puglia nel mese di Febbraio i Campionati Italiani Cadetti A (12-14 anni) cinture nere, campionato nazionale di massima categoria organizzato dalla FITA - FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
Gli atleti del Team paternese diretto dal Maestro Tony Marletta ha ottenuto medaglia prestigiose al Campionato più importante della nazione.
•Vice Campionesse d'Italia vincitrici della medaglia
d' argento sono state Asia Marletta e Ludovica Grazioso.
•Bronzo per Antonio Grasso e Rachele Befumo.
Complimenti ricevuti da parte della diligenza nazionale e regionale ed infine dal Direttore tecnico nazionale M° Claudio Nolano che si è congratulato per l'ottima prestazione con la nostra Ludovica Grazioso.
La squadra diretta dal Commissario Tecnico Regionale responsabile per il settore combattimento,ha mostrato di essere sempre più competitiva nell'alto livello.
I numeri della competizione dimostrano un importante espansione e la dedizione che gli atleti di tutto il territorio stanno dedicando al Taekwondo.
I Ragazzi e tutto lo staff societario con soddisfazione e professionalità continuano a portare ad ogni competizione risultati importanti