TAEKWONDO MARLETTA SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA 2022 CON TRE CAMPIONI NAZIONALI CLASSE CINTURE NERE.

Il Centro Sportivo Taekwondo Marletta si è aggiudicato il medagliere più ambito della Nazione salendo sul gradino più alto del podio al Campionato di massima serie.Si sono svolti, dal 26 al 27 Febbrai...

Il Centro Sportivo Taekwondo Marletta si è aggiudicato il medagliere più ambito della Nazione salendo sul gradino più alto del podio al Campionato di massima serie.

Si sono svolti, dal 26 al 27 Febbraio 2022 a Genova, nella cornice del RDS Stadium i

" Campionati Italiani Cadetti Cinture Nere 2022“ organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo.

Il Team paternese diretto dal Maestro Antonino Marletta, recentemente nominato "Commissario Tecnico Regionale settore combattimento" dalla Federazione Italiana Taekwondo si laurea SQUADRA CAMPIONE D’ITALIA 2022, ottenendo così il Primo posto nel medagliere nazionale.

Classifica nazionale:

1 - Centro Taekwondo Marletta (Sicilia)

2 - Scuola Taekwondo Genova (Liguria)

3 - Asd New Marzial Mesagne (Puglia)

4 - Taekwondo 16 (Lazio)

Di seguito gli Atleti del Maestro Marletta saliti sul podio per un totale di 4 Medaglie,

3 ORO ed 1 BRONZO:

• ORO, ANTONIO GRASSO -33 Kg

• ORO, GAETANO VIRGILLITO -53 Kg

• ORO, RACHELE BEFUMO -37 Kg

• BRONZO, CICCIA SALVATORE -41 Kg

Si fermano ai quarti di finale: Asia Marletta e Michael Maurici.

"Un risultato eccellente, sbalorditivo e da sempre ambito, il Campionato Italiano cinture nere rappresenta la massima espressione, il massimo livello del Taekwondo Nazionale in ogni classe d'età.

ll raggiungimento di questo risultato è frutto di anni e anni di sacrifici, degli atleti e delle famiglie.

Grazie al Presidente della nostra Società sportiva,la Dott.ssa Dorotea Statelli, Nutrizionista, abbiamo raggiunto un livello superiore nella preparazione al Campionato ed alla gestione delle categorie di peso, fattore determinante.

'unione tra i ragazzi è il collante fondamentale per il raggiungimento di traguardi così importanti, la psicologia sportiva, la mentalità vincente e la mia positività ha fatto sì che arrivassero i risultati ben sperati su cui lavoriamo giornalmente.

Diamo spazio ai sogni e alle ambizioni dei nostri ragazzi, dall'attività motoria di base fino a raggiungere il risultato della maturità sportiva.

Sono molto orgoglioso dichiara il Maestro Tony Marletta, di aver portato Così in alto il nome della Città di Paternò, abbiamo creato una fabbrica di Campioni che continua a plasmare ragazzi fino a portarli ai livelli più alti dello sport nazionale ed internazionale".