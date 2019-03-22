TAEKWONDO MARLETTA,ANTONIO GRASSO FA IL BIS,SI RICONFERMA CAMPIONE EUROPEO 2019,PECI ARGENTO E MARLETTA BRONZO
Si sono svolti il 21 Marzo 2019 a Sofia, Bulgaria I Multieuropean games 2019 organizzati dalla World Taekwondo Europe e dalla Federazione Bulgara di Taekwondo.
Alla manifestazione hanno partecipato 1.815 atleti,32 nazioni e 365 squadre.
Il Team paternese diretto da Tony Marletta ha ottenuto tre prestigiose medaglie:
- ORO, ANTONIO GRASSO che si laurea CAMPIONE EUROPEO KIDS 2019;Grasso di soli 9 anni già Campione Europeo (Dicembre 2018,Spagna) conquista il suo secondo titolo europeo,iscritto nella categoria - 27
Vince gli ottavi 60-13 contro Bulgaria ,i quarti 33-7 contro Russia,
semifinale 54-45 contro Russia e la finale 38-35 contro il compagno Peci,iscritto nella stessa categoria di Peso,la -27.
- ARGENTO,MICHAEL PECI,VICE CAMPIONE EUROPEO KIDS 2019
Ottavi di finale 65-45 contro Russia,quarti di finale 32-12 contro Grecia,semifinale 31-11contro Russia e perde 35-38 contro il Campione Antonio Grasso.
Entrambi hanno ottenuto la qualificazione diretta per il Campionato Europeo Kids che si svolgerà in Germania nel Mese di Dicembre
- BRONZO per ASIA MARLETTA.
La Squadra del Maestro Tony Marletta si conferma una solida realtà nel panorama Europeo,una fabbrica che sforna campioni.