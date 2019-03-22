TAEKWONDO MARLETTA,ANTONIO GRASSO FA IL BIS,SI RICONFERMA CAMPIONE EUROPEO 2019,PECI ARGENTO E MARLETTA BRONZO

Si sono svolti il 21 Marzo 2019 a Sofia, Bulgaria I Multieuropean games 2019 organizzati dalla World Taekwondo Europe e dalla Federazione Bulgara di Taekwondo.Alla manifestazione hanno partecipato 1.8...

A cura di Redazione 22 marzo 2019 09:30

Condividi