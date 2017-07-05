TAEKWONDO SUMMER CUP,BOTTINO DI MEDAGLIE PER I RAGAZZI DI TONY MARLETTA

Si è svolta a Barcellona pozzo di gotto domenica 2 Luglio la prima Edizione della Taekwondo Summer Cup,Gara interregionale organizzata dal Comitato regionale FITA SICILIA, Come sempre presenti gli atl...

Si è svolta a Barcellona pozzo di gotto domenica 2 Luglio la prima Edizione della Taekwondo Summer Cup,Gara interregionale organizzata dal Comitato regionale FITA SICILIA, Come sempre presenti gli atleti del CENTRO TAEKWONDO MARLETTA che hanno Ottenuto 11 medaglie su 11 atleti presentati per un totale di5 D'ORO,4 D'ARGENTO e 2 di BRONZO;

ORO Per:Federico Palumbo, Gabriele Rau,Antonino Gemmellaro,Virgillito Marika e Giorgia Catena,

ARGENTO con Christian Peci,Aurelio Pennisi,Chiara Palumbo,Fallica Alessio

BRONZO Andrea Nicoloso,Giuseppe Fallica.

Prossime tappe di chiusura stagione sportiva saranno l'Internazionale Grecia Salentina venerdì 7 e la selezione di Giorgia Catena al Centro di preparazione Olimpica di Roma.