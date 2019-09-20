TAMPONAMENTO A CATENA IN TANGENZIALE, TRAFFICO IN TILT

Traffico in tilt in tangenziale a causa di un incidente che sarebbe avvenuto in prossimità dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.Dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento...

Traffico in tilt in tangenziale a causa di un incidente che sarebbe avvenuto in prossimità dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento a catena che ha coinvolto di almeno tre mezzi.

L'incidente è avvenuto attorno alle 06.45 e vista anche l'ora si è immediatamente formata una lunga coda.

Al momento la fila raggiunge lo svincolo di San Giovanni Galermo , forti rallentamenti pure sulla ss121, a Misterbianco, nei pressi dello.svincolo per la tangenziale.

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine