TAMPONAMENTO A CATENA IN TANGENZIALE, TRAFFICO IN TILT

Traffico in tilt in tangenziale a causa di un incidente che sarebbe avvenuto in prossimità dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.Dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento...

20 settembre 2019 07:55
Traffico in tilt in tangenziale a causa di un incidente che sarebbe avvenuto in prossimità dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento a catena che ha coinvolto di almeno tre mezzi.
L'incidente è avvenuto attorno alle 06.45 e vista anche l'ora si è immediatamente formata una lunga coda.

Al momento la fila raggiunge lo svincolo di San Giovanni Galermo , forti rallentamenti pure sulla ss121, a Misterbianco,  nei pressi dello.svincolo per la tangenziale.

Sul posto sono presenti le forze dell'ordine

