TAMPONAMENTO A CATENA IN TANGENZIALE, TRAFFICO IN TILT
Traffico in tilt in tangenziale a causa di un incidente che sarebbe avvenuto in prossimità dello svincolo Misterbianco in direzione Siracusa.
Dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento a catena che ha coinvolto di almeno tre mezzi.
L'incidente è avvenuto attorno alle 06.45 e vista anche l'ora si è immediatamente formata una lunga coda.
Al momento la fila raggiunge lo svincolo di San Giovanni Galermo , forti rallentamenti pure sulla ss121, a Misterbianco, nei pressi dello.svincolo per la tangenziale.
Sul posto sono presenti le forze dell'ordine